Medio Oriente, Moretti “Serve un cessate il fuoco permanente”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Siamo molto preoccupati per le vittime innocenti di Gaza. Chiediamo un cessate il fuoco permanente, anche per consentire l'arrivo di aiuti umanitari e per cominciare a parlare di processo di pace. Nello stesso tempo chiediamo il rilascio senza condizioni degli ostaggi israeliani". Lo dice l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. xf4/sat/gtr