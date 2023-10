LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il ministro degli Esteri maltese Ian Borg ha criticato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola per aver visitato Israele e aver dato l’impressione che l’Unione europea sia indifferente alla catastrofe umana a Gaza.

“L’UE non è rappresentata esclusivamente da Roberta Metsola, nè la sua presenza accanto al presidente israeliano rappresenta tutte le istituzioni dell’UE. Ci sono molteplici istituzioni all’interno dell’UE e Roberta Metsola rappresenta solo l’istituzione che l’ha eletta presidente”, ha detto Borg alla televisione nazionale.

Metsola ha visitato Israele con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen questa settimana.

Borg ha condannato le azioni di Hamas in Israele e ha riconosciuto il diritto di Israele a difendersi, insistendo sul fatto che Israele dovesse rispettare il diritto internazionale.

– foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]