Medio Oriente, Guterres “Stop Israele a UNRWA viola gli obblighi internazionali”

ROMA (ITALPRESS) – Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha avvertito il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, che la modifica di una legge per bloccare le operazioni dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei palestinesi (Unrwa) e il sequestro del complesso dell’agenzia a Sheikh Jarrah, a Gerusalemme, violano gli obblighi internazionali di Israele e potrebbero innescare una controversia legale all’Aia.

Guterres, in una lettera presentata l’8 gennaio, ha espresso “serie preoccupazioni” per gli emendamenti adottati dalla Knesset il 29 dicembre che vietano la fornitura di servizi e utenze di base all’Unrwa, inclusi “servizi di elettricità e acqua” e “servizi di telecomunicazione e bancari”, scrive il quotidiano Haaretz.

Guterres ha ricordato che la Convenzione del 1946 sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite stabilisce che le proprietà e i beni delle Nazioni Unite sono “inviolabili”. Il Segretario generale ha inoltre condannato l’ingresso di Israele, l’8 dicembre scorso, nel complesso dell’Unrwa a Sheikh Jarrah, a Gerusalemme Est, affermando che le autorità hanno sequestrato beni, rimosso la bandiera delle Nazioni Unite e issato al suo posto una bandiera israeliana, definendo tali azioni “violazioni dell’inviolabilità di tali locali”. Le rivendicazioni relative alle tasse comunali non pagate non sono applicabili, ha aggiunto, poiché le Nazioni Unite sono esenti. Guterres ha invitato Israele ad abrogare la legge, a restituire i beni sequestrati e a interrompere ulteriori azioni contro l’Unrwa.

