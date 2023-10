Medio Oriente, Castaldo “Ue sia rigorosa ma non sospenda gli aiuti”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Non dobbiamo accantonare del tutto la speranza che si possa rilanciare un negoziato che dia a entrambi i popoli, israeliano e palestinese, il diritto di vivere in sicurezza e libertà". Lo dice l'eurodeputato del M5S Fabio Massimo Castaldo, in merito all'attacco di Hamas a Israele. xf4/sat/gsl