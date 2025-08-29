21 morti a Gaza dall’alba negli ultimi raid di Israele

ROMA (ITALPRESS) – Almeno 21 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti a causa degli attacchi israeliani in diverse zone della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa.

Cinque vittime sono state registrate in un attacco nei pressi di una tenda per sfollati ad Al-Mawasi, a ovest di Khan Younis, nel sud dell’enclave. Altre cinque vittime sono segnalate nel quartiere Tel al-Hawa, a sud-ovest di Gaza City. A nord-ovest di Gaza City, a Sudaniya, sono state uccise quattro persone e due nel campo profughi Al-Bureij, nel centro della Striscia. Altri cinque morti sono stati provocati dai raid su Deir al-Balah.

(ITALPRESS).