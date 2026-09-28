GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang (“sogno”) ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello dei 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito oggi il ministero delle Risorse Naturali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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