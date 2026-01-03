Medicina Top – 3/1/2026

MILANO (ITALPRESS) - Tumori dell'esofago e dello stomaco, gli ultimi progressi della radioterapia e il legame tra arte, cultura e benessere: sono i temi della settantunesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Carlo Castoro, specialista in Chirurgia Generale e Chirurgia Toracica Istituto Humanitas di Milano; Barbara Jereczek, Direttore della Divisione di Radioterapia presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano; Christian Marinotti, editore e docente. fsc/gsl