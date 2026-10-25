Medicina Top – 25/10/2026

MILANO (ITALPRESS) - La gestione medica dei traumi, il colesterolo e i disturbi del neurosviluppo: sono i temi della novantesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger ha intervistato Hayato Kurihara, responsabile del Reparto di Chirurgia d'Urgenza presso l'IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, presidente dell'International Association for Trauma Surgery and Intensive Care e, da gennaio 2027, presidente della Società Italiana di Chirurgia d'Urgenza e del Trauma, e Fulvio Ursini, specialista in Medicina Interna, ha diretto la Scuola in Scienza dell’Alimentazione dell'Università di Padova. È stato Adjunct Professor of Biochemistry presso la USC di Los Angeles. È professore emerito di Chimica biologica all’Università di Padova ed autore di "Processo al colesterolo", di Raffaello Cortina Editore. Tra gli ospiti anche Stefania Russo, medico chirurgo specialista in psichiatria, esperta nell'area dei disturbi del neurosviluppo. mrc/gsl