Medicina Top – 11/10/2025

MILANO (ITALPRESS) - Artrite e artrosi, gli ultimi progressi nella ricostruzione mammaria e il legame tra ambiente urbano e benessere: sono i temi della sessantacinquesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Carlo Selmi, responsabile di Unità Operativa di Reumatologia e del laboratorio di Autoimmunità e Metabolismo dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano; Maurizio Ressa, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica dell'Istituto dei Tumori di Bari; Valeria Lorenzelli architetto, urbanista. fsc/gsl