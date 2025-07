Medicina, Bernini “Aperture progressive per abolire il numero chiuso”

ROMA (ITALPRESS) - "Se avessimo aperto tutto in una volta avremmo sicuramente alterato la qualità dell'offerta formativa e non è quello che vogliamo, però non vogliamo neanche mantenere un numero chiuso che consideriamo ingiusto e anacronistico. Perché nei numeri che ci danno le associazioni di categoria non sono completi, mancano quelli dei medici che lavorano ad esempio nelle strutture farmaceutiche quindi la nostra idea è quella aumentare progressivamente ogni anno di 4000. Quest'anno abbiamo aumentato di 7000, visto che abbiamo messo molti fondi, 50 milioni". Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine dell'assemblea di Farmindustria, in merito all'abolizione del numero chiuso per le facoltà di Medicina. xb1/mca2/sat