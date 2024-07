Medicina aeronautica, Amato “Stretta collaborazione su formazione”

PALERMO (ITALPRESS) - "È da tempo che come Ordine collaboriamo con l'Aeronautica militare per cercare di formare i medici sul pronto intervento è, in maniera particolare, sul trasporto in biocontenimento. Ma la formazione è un percorso che non si ferma, e adesso noi vorremmo allargare l'orizzonte, non guardare solamente alla nostra terra e al territorio nazionale ma coinvolgere anche i Paesi del Mediterraneo". Così il presidente dell'Ordine dei medici di Palermo, Toti Amato, a margine del primo convegno euromediterraneo "Un 'Isola in volo - Aspetti di Medicina Aeronautica nell'ala rotante" a Villa Magnisi, sede dell'Omceo, a Palermo.