Medici pediatri, rinnovato il contratto 2022-2024

ROMA (ITALPRESS) – C’è l’intesa in Conferenza Stato-Regioni sul rinnovo dell’Accordo collettivo nazionale 2022-2024 per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta. Per gli oltre 6.200 medici che assistono circa 6 milioni di bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, con deroghe fino ai 16 anni, il nuovo contratto prevede per il triennio un aumento salariale 5,78%, garantito dalle leggi di bilancio.

“Con l’intesa di oggi chiudiamo positivamente la stagione dei rinnovi contrattuali della medicina convenzionata. Dopo i medici di medicina generale e gli specialisti ambulatoriali, anche i medici pediatri possono beneficiare di una cornice contrattuale aggiornata che prevede adeguamenti retributivi, welfare e tutele aggiuntive”, ha dichiarato Marco Alparone, Presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità.

Il nuovo ACN rafforza il ruolo strategico del pediatra di libera scelta all’interno del rinnovato assetto dell’assistenza territoriale, soprattutto in relazione allo sviluppo delle Case della Comunità e delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT). “Intendiamo valorizzare la pediatria di famiglia nel sistema sanitario territoriale”, ha spiegato Alparone. “Procediamo pertanto nella direzione di favorire l’integrazione tra professionisti e servizi, convinti come siamo che la salute e il benessere dei più piccoli meriti una risposta di prossimità e costituisca uno dei supporti essenziali che vanno garantiti alle famiglie”.

L’ok definitivo giunge dopo la sottoscrizione dell’Ipotesi dell’Accordo, avvenuta lo scorso 18 dicembre, presso la SISAC e la certificazione positiva della Corte dei Conti.

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