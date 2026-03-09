“Medici e Pace”, dai professionisti della salute impegno contro la violenza

ROMA (ITALPRESS) - Sarà la città di Perugia ad ospitare il prossimo 12 marzo le celebrazioni della Giornata Nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari. Per iniziativa della Fnomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri, professionisti provenienti da tutta Italia si ritroveranno nello storico Teatro della Sapienza, per la firma del manifesto "Medici e Pace". Una firma per sottolineare l'impegno dei professionisti della salute contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e per la pace nel mondo. sat/gtr