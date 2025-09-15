RIYADH (ITALPRESS) – L’agenzia Italpress potenzia e rafforza il suo notiziario tematico “La Voce della Difesa” grazie ad un accordo di partnership con Arab Defense News, sito leader in Arabia Saudita e nei Paesi Arabi sul mondo della Difesa.

L’accordo è stato firmato a Riyadh dal fondatore e direttore dell’Agenzia Italpress Gaspare Borsellino e dal suo omologo saudita Nabil Al Ajal. Questo nuovo accordo permetterà sia ad Italpress che ad Arab Defense News di poter scambiare i rispettivi contenuti editoriali e permetterà all’agenzia diretta da Borsellino di poter avere un partner strategico in un’area geopolitica molto importante per la copertura di servizi giornalisti e multimediali con un occhio di riguardo alle aziende italiane che operano anche in quell’area geografica.

“In qualità di principale sito web di notizie sui media della difesa in Medio Oriente e Nord Africa – afferma il direttore Nabil Al Ajal- siamo lieti di annunciare questa costruttiva collaborazione con Italpress.

Consideriamo questa partnership un passo strategico verso il miglioramento dello scambio professionale tra media e la fornitura di contenuti affidabili che soddisfino le aspirazioni del nostro pubblico da entrambe le parti.

Riteniamo inoltre che questa collaborazione aprirà la strada a ulteriori investimenti e sviluppi nel settore dei media della difesa nel prossimo futuro”.

Molto soddisfatto anche il direttore dell’agenzia Italpress Gaspare Borsellino “Siamo veramente contenti di questo importante accordo con il più importante portale dedicato al mondo della Difesa presente in Arabia Saudita e che copre anche tutta l’area dei Paesi del Golfo.

Questa partnership -conclude Borsellino- ci permetterà di poter ulteriormente rafforzare il nostro notiziario La Voce della Difesa e soprattutto mettere a disposizione delle aziende italiane che operano in quelle zone la possibilità di informare e comunicare con i media locali, grazie anche al nostro notiziario in lingua araba che viene diffuso a diversi siti e giornali di questa importante area geografica”.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).