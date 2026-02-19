Media “Usa pianificano una base militare a Gaza destinata a ospitare la Forza di stabilizzazione internazionale”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – L’amministrazione del presidente Donald Trump starebbe pianificando la costruzione di una base militare da 5.000 persone nella Striscia di Gaza. Lo riporta il quotidiano britannico The Guardian nel giorno della prima riunione del Board of Peace per Gaza che si tiene a Washington. La struttura si estenderebbe su circa 350 acri e sarebbe destinata a ospitare la Forza di stabilizzazione internazionale (Isf), una forza multinazionale incaricata di supervisionare lo sviluppo di Gaza nel dopoguerra, nell’ambito del piano statunitense per la Striscia.

Secondo i piani, la base sorgerà in un’area pianeggiante del sud di Gaza e includerà un poligono di tiro, bunker e un deposito per equipaggiamenti militari. Il perimetro sarà protetto da filo spinato e 26 torrette di guardia. Le procedure di costruzione prevedono inoltre ispezioni per la presenza di tunnel e protocolli specifici nel caso vengano rinvenuti corpi durante i lavori.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).