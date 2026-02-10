Media, il governo tedesco contrario alla proposta sugli eurobond di Macron

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il governo tedesco “respinge” la proposta francese di un debito congiunto dell’Ue. Lo riferisce l’edizione europea del sito “Politico”, citando un alto funzionario tedesco rimasto anonimo. “Riteniamo che, alla luce dell’ordine del giorno (del vertice dei leader dell’Ue), questo distolga un po’ l’attenzione da ciò di cui si tratta in realtà, ovvero che abbiamo un problema di produttività”, ha affermato la fonte di Politico.

In precedenza, il presidente francese Emmanuel Macron aveva esortato l’Europa a lanciare un piano per nuovi prestiti comuni, o eurobond, per stimolare gli investimenti nei settori strategici, definendo il piano “una necessità economica” se il continente vuole tenere il passo con gli Stati Uniti e la Cina. Berlino ha respinto fermamente il piano poche ore dopo la pubblicazione dell’intervista, segnando, secondo Politico, “l’ultimo di una serie di scontri tra Macron e Merz su tutto, dal commercio a come trattare con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump”.

