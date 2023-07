Media, al via partnership tra Telpress e Ferpi

ROMA (ITALPRESS) - Al via la partnership tra Telpress Italia e FERPI, la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, per i servizi di comunicazione ai soci. L’agenzia specializzata in monitoraggio e analisi dei media e media intelligence fornirà per tre anni il servizio di rassegna stampa personalizzata e la morning news tematica sulla comunicazione. sat/gtr