TORINO (ITALPRESS) – La grande scherma è tornata a Torino. Fino a domani, domenica, il capoluogo piemontese ospita il Grand Prix FIE “Trofeo Inalpi” di fioretto maschile e femminile, tappa italiana del circuito d’elite di Coppa del Mondo 2024-25 con 467 atleti provenienti da tutto il mondo in gara sulle pedane della Inalpi Arena. Presenti anche gli otto azzurri che hanno vinto la medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi di Parigi, sia nella prova a squadre femminile che in quella maschile. “E’ la gara di casa – dice la capitana azzurra Arianna Errigo – e tutti ci teniamo a fare bene. Poi l’obiettivo anche per me è sempre quello di vincere. Mi rendo conto che non riesco a tenere un livello altissimo tutto l’anno però darò il massimo e tornare numero 1 al mondo nel ranking sarebbe un’enorme soddisfazione. Quest’anno faccio 37 anni e quindi voglio prendere un anno alla volta ma mi piacerebbe molto continuare e mi piace che anche i miei compagni mi spronino a farlo”. Il Gran Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” prevede solo gare individuali a punteggio maggiorato. Torna alle competizioni anche Alice Volpi dopo la pausa presa alla fine delle Olimpiadi di Parigi: “E’ la mia prima gara della stagione – commenta – quindi non ho particolari pretese in termini di risultati ma voglio ritrovare certe sensazioni e voglio divertirmi. Torino mi porta sempre fortuna quindi spero che anche questa volta sia così”. Una delle favorite è Martina Favaretto, attuale terza del ranking mondiale: “Ho vinto la prima gara stagionale – dice – quindi ho rotto il ghiaccio ma in ogni stagione ci sono gli alti e i bassi e quindi devo ancora lavorare. Mi aspetto di esprimere tutta me stessa come grinta, con meno ansia rispetto alle Olimpiadi ma con la stessa voglia di vincere”. I primi due giorni sono riservati alle qualificazioni mentre domenica si svolgeranno le finali, dove ha trovato posto anche Francesca Palumbo: “Siamo le prime – ha dichiarato – ad avere alte aspettative e ce la metteremo tutta ma nello sport non c’è niente di scritto all’inizio. E’ stata dura cominciare dalle qualificazioni ma mi ha aiutato a immergermi in questa fossa dei leoni”. Molte aspettative sono riposte anche sulla squadra maschile. “L’ultima gara di Coppa del Mondo – ha sottolineato Filippo Macchi, argento olimpico individuale e a squadre a Parigi 2024 – non è andata benissimo quindi c’è tanta voglia di fare meglio di fronte a questo pubblico. Le nazioni partecipanti sono sempre di più quindi il livello si è alzato”. In cerca di riscatto anche Tommaso Marini: “Spesso – ha concluso l’iridato 2023 e campione europeo 2024 – qui a Torino non è andata bene per me quindi quest’anno spero di tirare bene e migliorare il risultato”.

