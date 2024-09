McDonald’s, “Insieme a te per l’ambiente” riparte da Roma

ROMA (ITALPRESS) - Cinque spazi pubblici, 250 volontari coinvolti, oltre 100 sacchi di rifiuti abbandonati, aree giochi e complementi di arredo urbano riqualificati. Ecco alcuni numeri dell’azione collettiva di McDonald’s “Insieme a te per l’ambiente” sulla città di Roma. I dipendenti sia della sede della capitale che di tutti gli altri 58 ristoranti presenti in città si sono dati appuntamento in 5 diversi luoghi della città capitolina - Villa Borghese, Parco Schuster, Parco Villa Gordiani, Parco Pineta Sacchetti e Via Appia Antica - con un obiettivo comune: non solo ripulire dai rifiuti abbandonati alcuni spazi pubblici. f04/f07/mgg/gtr