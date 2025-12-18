MILANO (ITALPRESS) – Più di 3.500 sacchi, pari a oltre 10 tonnellate di rifiuti, raccolti da più di 4.000 volontari. E’ questo il bilancio della quinta edizione di “Insieme a te per l’ambiente”, il progetto avviato da McDonald’s nel 2021 in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia per contrastare il fenomeno del littering e promuovere la cura degli spazi pubblici nelle città italiane.

Da settembre a dicembre, in più di 100 giornate, dipendenti e licenziatari, istituzioni e circa 100 realtà tra enti, scuole e associazioni locali hanno partecipato all’attività, contribuendo a ripulire alcuni spazi verdi e aree pubbliche e riqualificare aree giochi e complementi di arredo urbano per generare un impatto positivo sul territorio. Più della metà delle tappe ha ricevuto il patrocinio di amministrazioni locali e municipi, un riconoscimento che testimonia la crescente vicinanza delle istituzioni all’iniziativa.

L’edizione di quest’anno si è distinta per interventi di valore che hanno lasciato un segno visibile nei territori coinvolti. Tra questi, due opere murarie firmate dall’artista Octofly e realizzate con vernici dotate di rivestimento antismog: a Milano, l’opera “Dove fiorisce la cura” ha preso forma grazie alla collaborazione con il Municipio 4 e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, dando nuova vita alle pareti di Viale Puglie 33, mentre a Roma “Gesti che nutrono” è stata realizzata presso il Mercato Corinto, grazie alla collaborazione con il Municipio 8 della città, diventando un simbolo di accoglienza e attenzione verso la comunità locale. A completare le novità, nella Capitale McDonald’s contribuirà a realizzare una nuova area giochi all’interno del Giardino Corinto, pensata per offrire a bambini e famiglie uno spazio sicuro, inclusivo e rigenerato. Interventi che si affiancano alle attività di pulizia e riqualificazione realizzate nelle tappe locali e che hanno contribuito a rafforzare il valore di un impegno condiviso verso la cura delle città e delle comunità che la abitano.

“Questa edizione di “Insieme a te per l’ambiente” racconta il valore della cura, un gesto semplice che diventa potente quando è condiviso – ha commentato Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata McDonald’s Italia -. I volontari, i nostri ristoranti, le istituzioni e le comunità locali hanno dimostrato ancora una volta che prendersi a cuore un luogo significa migliorarne la vita quotidiana. Quest’anno abbiamo scelto di accompagnare le attività di riqualificazione con interventi che restano nel tempo, segni concreti della nostra vicinanza ai territori. Crediamo profondamente che la bellezza e l’attenzione verso gli spazi pubblici possano generare benessere e creare nuovi legami nelle città in cui operiamo, e continueremo a impegnarci in questa direzione”.

Anche quest’anno il progetto ha potuto contare sul supporto tecnico di Retake, Fondazione attiva nella salvaguardia dell’ambiente e dei beni comuni, con la quale McDonald’s prosegue un percorso di collaborazione ormai consolidato. Insieme, le due realtà hanno lavorato fianco a fianco per organizzare tappe partecipate e coordinate, restituendo vitalità agli spazi urbani e coinvolgendo direttamente cittadini e istituzioni.

“Insieme a te per l’ambiente”, aperto a dipendenti McDonald’s e cittadini, ha visto nelle precedenti edizioni il coinvolgimento di oltre 21mila persone, più di 400 associazioni locali e la raccolta di oltre 14.000 sacchi di rifiuti per 500 tappe realizzate, di cui circa la metà patrocinate. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo a partire dal packaging e dai ristoranti, in termini di raccolta differenziata e riciclo.

Tra le tappe del percorso: l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili come la carta, l’installazione di nuovi contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la formazione interna, la collaborazione con Comieco per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori.

L’iniziativa è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e azioni concrete su tutto il territorio nazionale, testimonia l’impegno e il valore condiviso di McDonald’s per il sistema Paese.

– foto ufficio stampa McDonald’s –

(ITALPRESS).