MBDA riceve dalla Germania un nuovo ordine per la fornitura di ulteriori missili METEOR

ROMA (ITALPRESS) – MBDA ha ricevuto un contratto per la fornitura di ulteriori missili METEOR aria-aria, Beyond Visual Range (oltre la linea di vista) per le forze armate tedesche (Bundeswehr). Questo più recente contratto per il METEOR è stato aggiudicato a MBDA dal Meteor Integrated Joint Programme Office (IJPO) per conto dell’Ufficio federale tedesco per l’equipaggiamento, la tecnologia informatica e il supporto in servizio della Bundeswehr (BAAINBw – Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr), a valle degli ordini precedenti.

“Il METEOR è un esempio distintivo della forza della collaborazione multinazionale nella fornitura delle più avanzate capacità di difesa a livello mondiale – ha commentato Eric Béranger, CEO di MBDA -. Quest’ultimo contratto dalla Germania, uno dei partner di sviluppo del missile, riflette la continua fiducia in un programma che integra le tecnologie all’avanguardia di sei nazioni europee, attraverso una partnership unica nel suo genere, guidata da MBDA, per fornire una capacità militare decisiva comune. Il 2025 è stato un altro anno di successo per il METEOR, con le nazioni che hanno continuato a investire nelle sue capacità, garantendo la sovranità dei loro spazi aerei”.

Il METEOR è il risultato di un consorzio tra partner europei che collaborano guidati da MBDA. La Germania, il Regno Unito, la Francia, l’Italia, la Spagna e la Svezia fanno parte di questa cooperazione. Il METEOR è dotato di un sistema di propulsione a statoreattore (ramjet), a combustibile solido e flusso variabile, prodotto in Germania dalla filiale di MBDA Bayern-Chemie. Tale motore ramjet fornisce al missile una spinta fino all’intercetto del bersaglio, garantendogli una no escape zone unica nel suo genere e più ampia rispetto a molti altri missili aria-aria. Le piattaforme aeree da combattimento di numerose nazioni in tutto il mondo sono dotate del METEOR: ad esempio il Typhoon, il Rafale, il Gripen e il KF-21 Boramae. Nel 2025, l’integrazione del METEOR sull’F-35 ha fatto progressi con il suo primo volo sull’F-35B e con i test a terra precedenti al primo volo sull’F-35A. Nel novembre 2025, l’aeronautica brasiliana ha confermato il successo del lancio di prova del METEOR dai suoi caccia F-39E Gripen E, mettendo in evidenza il suo contributo alla capacità di difesa aerea del Brasile.

– Foto ufficio stampa MBDA –

(ITALPRESS).