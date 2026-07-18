ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “L’Italia è considerata dai turisti come la destinazione più sicura. Il Mediterraneo è un patrimonio condiviso. Senza sicurezza non c’è crescita stabile. Dobbiamo lavorare insieme per proteggere i nostri mari. Investire nel Turismo, come sta facendo il Governo Meloni, significa investire nel futuro, creare lavoro e preservare le tradizioni locali. La Sicilia rappresenta una frontiera da valorizzare”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, intervenendo alla seconda giornata degli “ECR Party European Awareness Days”, dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”, in provincia di Catania.

“La Sicilia è da sempre un ponte tra culture. Ogni presenza ha lasciato un segno profondo. In questo quadro il Turismo gioco un ruolo fondamentale. In Italia facciamo fatica a mettere il Turismo nei comparti strategici: mi batterò per questo. La forma di Turismo che porta più turisti è la Cultura. Siamo in una terra che può fare del Turismo il suo punto di forza“, ha aggiunto Mazzi.

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