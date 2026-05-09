Mazzi “I turisti sono i migliori ambasciatori del nostro Paese”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Oggi il turismo si è evoluto, è un turismo tecnologico, per cui bisogna avere la capacità di attrarre i turisti, di accoglierli nel modo giusto perché loro ritornino e soprattutto diventino poi i migliori ambasciatori del nostro turismo, perché poi ogni turista che arriva è un patrimonio, perché quel turista, quando poi torna nel suo paese, qui penso al al turismo anche statunitense perché il territorio della Toscana è molto amato dagli americani, nell’anno in cui rimangono a casa loro, probabilmente informano e trasmettono entusiasmo a tanti loro amici che poi potranno venire in Italia”. Lo ha detto il ministro per il Turismo Gianmarco Mazzi a margine di una iniziativa elettorale svoltasi oggi a Prato.

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