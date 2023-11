MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Giochiamo contro una grande squadra guidata da un allenatore, Ancelotti, che è un esempio per tutti. Osimhen? Aspettiamo domani, parlerò con lui, di sicuro non ha i 90′ nelle gambe”. Lo ha dichiarato il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alla vigilia della sfida in casa del Real Madrid. “Obiettivi? Intanto ho detto ‘ricominciamo a vincerè, bisogna giocare come a Bergamo il primo tempo. Inutile crearsi degli obiettivi, devo prima capire i problemi della squadra per poter intervenire” le parole del tecnico dei napoletani.

“Domani giocheremo in uno stadio bellissimo, contro un avversario con una grande storia, ma durante la gara le emozioni dovranno essere messe da parte e dovremo concentrarci sulla gara. Tornare alla vittoria è stato importante per il morale, per lavorare in questi giorni con serenità, sono contento di essere tornati alla vittoria. Ce la giocheremo, il nostro obiettivo è passare il girone e siamo pronti per domani” le parole del capitano dei partenopei Giovanni Di Lorenzo. Su Mazzarri ha aggiunto che è un mister “molto esperto, conosce l’ambiente e questo è positivo per lui e per noi. Ha cercato di ridare serenità, che è venuta con il risultato di Bergamo. Se si cambia significa che le cose non vanno bene, ha cercato di ricompattare il gruppo, poi ha dato piccoli consigli da mettere in campo, i primi frutti si sono visti a Bergamo. Adesso dobbiamo proseguire su questa strada”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

