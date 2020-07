ROMA (ITALPRESS) – Mazda Motor Corporation ha annunciato oggi i risultati finanziari e commerciali del primo trimestre dell’anno fiscale, riportando vendite totali di 244.000 veicoli nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020. Nella maggior parte delle regioni, la pandemia COVID-19 ha continuato ad avere un impatto sostanziale sui risultati. In Europa, le vendite nel primo trimestre sono diminuite del 58% su base annua a 28.000 unità, con una quota di mercato dell’1,1%. La regione più grande per Mazda, il Nord America, ha visto un calo del 19% a 81.000 unità e in Giappone, il mercato nazionale di Mazda, le vendite sono scese del 34% a 26.000 veicoli. In Cina la ripresa della domanda è proseguita nel periodo aprile-giugno, con 61.000 unità vendute, in crescita del 13% su base annua. Per il primo trimestre dell’anno fiscale, Mazda ha registrato vendite nette per 3,2 miliardi di Eurouna perdita operativa di 380,4 milioni di Euroa perdita netta è stata di 560,4 milioni di Euro.

Con le attività commerciali riprese in tutto il mondo e con il ritorno ad agosto 2020 della produzione globale ai livelli pre-pandemia, Mazda prevede di vendere complessivamente nell’intero anno fiscale 1,3 milioni di vetture, con una previsione di 196.000 unità in Europa. A seguito di azioni ponderate per la ripresa delle vendite e la riduzione dei costi fissi, Mazda prevede per questo anno fiscale un fatturato netto di 23,8 miliardi di eurona perdita operativa di 333,3 milioni di euro e una perdita netta di 750,0 milioni di euro. Mazda continuerà a monitorare la situazione economica e le tendenze della domanda di auto in ogni mercato in cui vengono distribuiti i nostri veicoli.

Nonostante l’impatto della pandemia COVID-19 sull’attività globale, Mazda rimane impegnata a investire in tecnologie future, compresa l’elettrificazione. In Italia, il primo veicolo elettrico Mazda è stato introdotto tramite una campagna di lancio digitale realizzata con due iniziative virtuali, la “Mazda MX-30 Virtual Experience” e la “MX-30 Friday Live”, riscuotendo l’interesse di 2.600 clienti. La vettura sarà disponibile presso le concessionarie a partire dalla seconda metà di settembre.

(ITALPRESS).