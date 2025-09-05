Mazda porta al Minardi Day le versioni speciali MX-5 2025

ROMA (ITALPRESS) – Quest’anno, per la prima volta, Mazda parteciperà al Minardi Day, l’evento che celebra motorsport, storia e passione per la guida all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto e velocità, che si conferma tra i più attesi in Italia. Un festival unico che mette al centro le emozioni vere, i motori che fanno battere il cuore e la possibilità di vivere da vicino l’esperienza della pista, incontrando campioni, giornalisti e protagonisti dello sport motoristico. In questo contesto carico di energia e autenticità, Mazda sarà presente per supportare il gruppo Emilia-Romagna della Community MX-5, dimostrando ancora una volta il suo impegno concreto verso i clienti e gli appassionati della sua iconica roadster. Acquistare una MX-5 infatti, significa molto più che possedere un’auto sportiva: vuol dire entrare in una community esclusiva di appassionati, dove si condividono valori, esperienze ed eventi come il Minardi Day. Una rete nazionale viva e coinvolgente, che va oltre la semplice proprietà e diventa vera passione condivisa.

Protagonista del box Mazda sarà la nuova MX-5 Homura 1.5L, evoluzione di un modello che incarna come nessun altro i valori di purezza, agilità e divertimento alla guida. Il nome Homura, che in giapponese significa “fuoco ardente”, rappresenta perfettamente la passione e la forza interiore che animano questa versione esclusiva, pensata per offrire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente e autentica.

Questa serie speciale aggiunge alla raffinata e sofisticata cifra tecnologica di MX-5 dei componenti di pregio che ne accentuano il carattere sportivo, come i retrovisori esterni con guscio nero lucido, i sedili sportivi Recaro® rivestiti in pelle e tessuto scamosciato, i cerchi forgiati ultraleggeri della Rays e le pinze freno Brembo a 4 pompanti di colore rosso. Queste ultime rendono la forza frenante e la resistenza adatte ad un prolungato uso in pista mentre i cerchi forgiati della Rays contribuiscono a ridurre il peso delle masse sospese regalando ancora più reattività al sofisticato schema di sospensioni della MX-5.

Con oltre un milione di esemplari venduti nel mondo, la Mazda MX-5 continua ad essere la roadster più amata di sempre.

La sua ricetta, basata su un perfetto equilibrio tra leggerezza, reattività e design continua ad affascinare generazioni di guidatori. Al Minardi Day 2025, sarà possibile riscoprirla nella sua forma più autentica, in un ambiente che celebra l’essenza delle auto sportive. Durante l’evento, Mazda offrirà a clienti, visitatori e membri della Community MX-5 l’opportunità esclusiva di vivere la pista da passeggeri in giri mozzafiato al fianco di piloti professionisti, giornalisti, divulgatori e content creator che condividono la stessa passione per la guida. La partecipazione di Mazda nasce dal desiderio di condividere valori affini allo spirito che ha da sempre contraddistinto la Scuderia Minardi: resilienza, determinazione e ricerca dell’essenza più autentica della guida. Una visione che riflette pienamente la filosofia del marchio giapponese, da sempre orientato verso la purezza della guida, l’innovazione tecnologica e un approccio umano e genuino alla passione per l’automobile. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità per celebrare valori comuni, unendo il presente con il ricordo di uno dei capitoli più iconici nella storia delle corse su strada.

