ROMA (ITALPRESS) – A settembre Mazda tornerà a Venezia in occasione di Homo Faber 2026: An Island of Light, portando il proprio distintivo spirito di artigianalità giapponese in una delle più autorevoli celebrazioni internazionali del saper fare contemporaneo. Promossa dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, la manifestazione si terrà dall’1 al 30 settembre 2026 a Venezia. Dopo il debutto a Homo Faber 2024 e il ruolo di Country Sponsor per il Giappone nell’ambito del programma internazionale Homo Faber Fellowship, Mazda rafforza quest’anno la propria presenza con un programma ancora più articolato di esperienze pratiche dedicate all’artigianato. Ambientato sull’Isola di San Giorgio Maggiore, negli spazi della Fondazione Giorgio Cini, Homo Faber 2026 invita i visitatori a esplorare il tema “An Island of Light” attraverso mostre, workshop e incontri immersivi, pensati per raccontare la bellezza della maestria artigiana, dei materiali e del tocco umano.

Cuore della partecipazione di Mazda a Homo Faber 2026 saranno due workshop partecipativi ispirati alle arti tradizionali giapponesi. Condotti da artigiani della community di Homo Faber, offriranno ai visitatori la possibilità di avvicinarsi a tecniche antiche e di creare un ricordo personale dell’esperienza.

Nel workshop di kintsugi, i partecipanti scopriranno l’arte di riparare la ceramica con l’oro, trasformando la frattura in un elemento di bellezza. Il workshop di hanko, invece, li introdurrà all’incisione dei sigilli, guidandoli nella realizzazione di un timbro in legno con caratteri kanji.

Accanto ai workshop, Mazda inviterà i visitatori a partecipare a un laboratorio collettivo di origami guidata da un maestro artigiano. Per tutto il mese di settembre, gli ospiti potranno realizzare delicati fiori di carta bianca, che saranno progressivamente inseriti in un’installazione destinata a trasformarsi in un’opera corale. Una selezione curata di oggetti di artigianato e design offrirà inoltre uno sguardo sui principi creativi alla base dell’approccio Mazda al design. Jo Stenuit, Direttore del Centro di Design europeo di Mazda , commenta: “Gli oggetti presentati da Mazda a Homo Faber 2026 rivelano la stessa curiosità che guida il nostro processo di design: una fascinazione per i materiali, la lavorazione e il tocco umano. La luce modella il modo in cui percepiamo forma, texture e spazio. Per noi, l’artigianalità non è una categoria, ma un modo di pensare e una delle molte forme attraverso cui esprimiamo cosa significhi creare con uno spirito giapponese.”

Tra i momenti più significativi della presenza Mazda vi sarà la partecipazione di Kuniko Maeda, una delle maestre artigiane sostenute nell’ambito della Homo Faber Fellowship 2025/26. Dal 22 al 25 settembre, i visitatori potranno assistere alle sue dimostrazioni dal vivo e scoprire Liminal, l’opera realizzata insieme alla fellow Momoka Ienaga. Selezionata per Homo Faber 2026, questa creazione in seta esplora l’incontro tra due prospettive creative, ispirandosi al modo in cui le forme organiche si trasformano nei momenti di transizione.

Per Katarina Loksa, Responsabile del Brand di Mazda Europa: “L’artigianalità significa preservare le competenze, aiutandole al tempo stesso a evolvere per le generazioni future. Vedere il lavoro di Kuniko Maeda e Momoka Ienaga esposto a Homo Faber 2026 è un esempio straordinario di come la conoscenza possa essere condivisa e tramandata. Siamo orgogliosi di proseguire la nostra partnership con la Michelangelo Foundation e di contribuire con esperienze che permettono ai visitatori di entrare in contatto con lo spirito del fare”. Dalla presenza a Homo Faber 2024 alla Homo Faber Fellowship, fino a Homo Faber 2026, la collaborazione tra Mazda e la Michelangelo Foundation esprime una visione condivisa: un’artigianalità viva, in continua evoluzione, capace di rinnovarsi senza perdere il legame con la tradizione.

– Foto ufficio stampa Mazda Motor Italia –

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