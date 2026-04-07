Mazda celebra la passione per la MX-5 all’Autodromo di Varano

ROMA (ITALPRESS) – Mazda Italia conferma il proprio impegno nel valorizzare la passione per la guida autentica sostenendo un evento esclusivo dedicato alla sua iconica roadster: la Mazda MX-5. L’appuntamento è fissato per sabato 11 aprile presso l’Autodromo di Varano dè Melegari, per una giornata speciale pensata per far vivere in prima persona l’essenza del “Joy of Driving”. In un contesto dinamico e coinvolgente, clienti e appassionati avranno l’opportunità di entrare in contatto diretto con il mondo MX-5 attraverso una serie di attività pensate per esaltare il piacere di guida e la condivisione. Dalle esperienze in pista con hot laps a bordo delle MX-5 Homura 1.5L al fianco di piloti professionisti, fino alle attività gratuite – tra cui simulatori di guida e sessioni di car detailing – ogni momento sarà dedicato a celebrare l’anima più autentica della roadster più amata al mondo.

Durante l’evento, sarà possibile ammirare da vicino le MX-5 Homura e Kazari esposte con una selezione di accessori ufficiali Mazda, pensati per esaltare stile, personalità e performance della roadster. Tra questi spicca lo Sport Pack, composto da minigonne e spoiler dedicati, insieme a dettagli esclusivi come pedali in alluminio, il battitacco illuminato brandizzato, finiture interne in Alcantara e altri accessori originali Mazda progettati per arricchire l’esperienza di guida e il comfort a bordo. Ogni elemento contribuisce a rendere la MX-5 ancora più distintiva e personale, valorizzando design e tecnologia senza rinunciare alla sportività e al puro divertimento al volante.

Ad arricchire il programma, la presenza di ospiti e content creator come Vicky Piria, Federica Levy, Fjona Cakalli, Noisy, Valentino Jang, Claudio Aniciello e Eros Vanoli, che prenderanno parte a momenti di intrattenimento offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sul mondo della guida sportiva e della creazione di contenuti all’insegna del Joy of Driving. Tra i momenti più spettacolari della giornata l’esibizione drift di Luca Fuschini, prevista in tarda mattinata, e la parata finale in circuito, simbolo di unione e spirito di Community che da sempre contraddistingue il mondo MX-5. Il programma prenderà il via alle ore 8:00 con accrediti e colazione di benvenuto, per proseguire con attività in pista e momenti di incontro fino al primo pomeriggio. Tra gli appuntamenti più attesi, un talk dedicato alle donne nel Motorsport, moderato da Fjona Cakalli, con la partecipazione di Vicky Piria e Federica Levy, che condivideranno le proprie esperienze e il loro percorso nel mondo delle corse.

Gli iscritti alla membership potranno inoltre beneficiare di sconti sulla partecipazione all’evento e sugli accessori originali, un’opportunità esclusiva per vivere ancora più da vicino l’esperienza Mazda e condividere la passione con una Community sempre più ampia e coinvolta.

La Mazda MX-5 rappresenta da sempre un punto di riferimento tra le sportive leggere, grazie a una formula unica che unisce design senza tempo, equilibrio dinamico e puro divertimento alla guida. Eventi come questo rafforzano ulteriormente il legame tra la Casa e la sua Community, offrendo occasioni concrete per vivere e condividere valori comuni. La partecipazione a questa iniziativa riflette la volontà di Mazda di continuare a creare esperienze autentiche, mettendo al centro le persone e la passione per la guida. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, che potranno immergersi nell’universo MX-5 e vivere una giornata all’insegna dell’emozione, della condivisione e del divertimento in pista.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

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