MILANO (ITALPRESS) – Dopo la firma con Universal Music México, Elettra Lamborghini collabora con l’artista spagnolo Mayo nel nuovo brano “Castigo”, disponibile da questo venerdì su tutte le piattaforme digitali, assieme al videoclip ufficiale. Si tratta del primo singolo di Álvaro Mayo (MAYO) estratto dal suo album di debutto che uscirà il 5 settembre e intitolato “Mayo Season”.

Mayo arriva dal successo della sua partecipazione al programma “Operación Triunfo” e dalle collaborazioni con Edurne e Mar Lucas. Con questo singolo dalle sonorità sensuali pop, latine e urban accresce la sua scalata verso il successo. Per quanto riguarda Elettra Lamborghini, invece, è stata ufficializzato nelle settimane scorse che Universal Music México si occuperà della pubblicazione dei prossimi progetti in lingua spagnola e inglese. In Italia EMI Records Italy e Universal Music Italia, oltre a continuare a sviluppare il repertorio in lingua italiana della cantante, si occuperanno della distribuzione e promozione anche dei suoi progetti internazionali.

