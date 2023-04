Maxi sequestro di integratori alimentari a Prato

La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato oltre mezza tonnellata di integratori alimentari non a norma, pari a circa 2.200.000 compresse, oltre a circa mezzo milione di articoli non sicuri e pericolosi per la salute pubblica. Sette le persone denunciate. pc/gtr