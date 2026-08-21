Maxi sequestro di droga a Civitavecchia, arrestato autista tir

CIVITAVECCHIA (ITALPRESS) – Oltre 85 chilogrammi di droga trovati prima che finissero sul mercato, per un valore di più di 3 milioni di euro. È il bilancio di un maxi sequestro messo a segno al porto di Civitavecchia dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In manette è finito un camionista bulgaro, accusato di traffico internazionale di stupefacenti. pc/r (Fonte Video: Gdf-Adm)