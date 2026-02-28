Maxi sequestro di droga a Catania, intercettati 90 chili di cocaina

CATANIA (ITALPRESS) - I poliziotti della questura di Catania hanno intercettato un ingente carico di cocaina, destinato al mercato dello spaccio: complessivamente, gli agenti della sezione "Antidroga" della squadra mobile hanno sequestrato oltre 90 chili di cocaina, ripartiti in 81 pannetti e trasportati in auto da due catanesi di 43 e 44 anni. I due sono stati fermati dagli agenti nei pressi di un complesso residenziale nel quartiere di Librino. col3/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)