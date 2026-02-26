Maxi rissa in centro storico a Oristano, identificati 18 giovani

ORISTANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Oristano e della Procura della Repubblica per i Minorenni di Cagliari, ha identificato 18 giovani ritenuti responsabili di una violenta rissa avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi nel centro storico di Oristano, nei pressi del sagrato della Cattedrale e nelle vie limitrofe. Le attività investigative, svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Oristano, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Gli episodi, originati da futili motivi verosimilmente correlati all’abuso di alcool e droghe, hanno avuto inizio intorno alle ore 23.50 del 3 gennaio e si sono protratti fino alle ore 01.10 del giorno successivo. In una prima fase, due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza Duomo, dove un acceso alterco è rapidamente degenerato in una rissa nei pressi del sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta. L’intervento delle Volanti della Polizia di Stato, con il supporto di pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha determinato la momentanea dispersione dei partecipanti. Successivamente, il primo gruppo ha inseguito il secondo, rimasto in inferiorità numerica, raggiungendolo e dando nuovamente origine a un’aggressione, durante la quale sono stati utilizzati bottiglie di vetro, spray al peperoncino e cinture.

Per reagire all’aggressione subita, cinque giovani hanno raggiunto un’abitazione in ristrutturazione, prelevando dal cantiere spranghe di ferro e assi di legno, riorganizzandosi e preparando a loro volta una reazione. Solo il tempestivo intervento delle Volanti, che nel frattempo avevano ripreso le ricerche, ha evitato conseguenze più gravi. Nei confronti di tutti i soggetti coinvolti è stata inoltrata denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. Il Questore di Oristano ha inoltre emesso Avvisi Orali nei confronti dei partecipanti, con l’intimazione a mantenere una condotta conforme alla legge e rispettosa del corretto vivere sociale, con contestuale attivazione di costante monitoraggio preventivo nei confronti degli stessi. Per sette dei soggetti denunciati, non residenti in città, sono state inoltre attivate le procedure per l’emissione di altrettanti Fogli di Via Obbligatori, con divieto di ritorno nel Comune di Oristano per la durata di un anno.

