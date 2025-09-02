Home Video News Cronaca Maxi frode sui bonus edilizi nel Messinese, sequestro per 1,6 mln
MESSINA (ITALPRESS) - I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di un sodalizio criminale operante sui Nebrodi, beneficiario di ingenti crediti di imposta inesistenti connessi al “Super bonus 110%”, a seguito di fittizi lavori di ristrutturazione edilizia. mgg/mca1 (Fonte video: Guardia di Finanza)