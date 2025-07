Max Pezzali raddoppia le date romane del suo tour, due concerti all’Olimpico

MILANO (ITALPRESS) – Max Pezzali aggiunge un altro appuntamento alla sua prossima maratona estiva, Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026: sono disponibili da ora i biglietti della seconda data allo Stadio Olimpico, prevista a Roma il prossimo 24 giugno. Uno show completamente nuovo, che ha già polverizzato oltre 240mila biglietti ad oggi, che debutterà il 7 giugno (data zero) da Lignano Sabbiadoro e proseguirà poi a Torino, Napoli, Bologna, Messina, Bari, Padova, passando per la doppia data a Roma e chiudendo con un’altra doppia data a Milano.

Solo pochi giorni fa l’artista scendeva dal palco del maxi evento dell’estate, lo show Max Forever – Grand Prix, che ha travolto l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, registrando un totale di 85mila presenze. Una serata speciale in cui la musica ha corso veloce, incontrando l’adrenalina della pista per un vero e proprio Grand Prix sonoro a ritmo di motori e hit generazionali.

“Ho ancora negli occhi e nel cuore le emozioni di Imola – commenta Max sulle sue pagine social – . È il classico down di fine live, quando di solito ci si ferma, ma noi stiamo già facendo le prime riunioni per gli stadi dell’anno prossimo, uno show completamente nuovo. Il vostro calore ci sta travolgendo già adesso, 1 anno prima, e in particolare su Roma abbiamo deciso di aprire una seconda data all’Olimpico, è l’ennesima prima volta per me. In questi ultimi anni la Capitale mi ha regalato un affetto senza senso, un motivo in più per non fermarmi e lavorare al 2026 ancora più gasato di oggi”.

