ROMA (ITALPRESS) – “Sarà Max Pezzali l’ospite della 76^ edizione del festival di Sanremo”. Lo ha annunciato Carlo Conti al Tg1. “Ogni sera sulla nave del festival sarà una festa diversa, sempre con la musica di Max” ha continuato il conduttore.

Sanremo entra nel vivo con l’annuncio del primo ospite della 76 edizione. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha ufficializzato la scelta di Max Pezzali durante l’edizione delle 20 del Tg1. “Quest’anno l’unico e solo protagonista di quello che accadrà sul ‘palco sul mare’ sarà il cantautore pavese: cinque serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa, attraverso le canzoni di Pezzali, quelle stesse che cantiamo da trent’anni e che continuano a unire generazioni”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).