Maturità, seconda prova: Quintiliano al classico, matematica allo scientifico

ROMA (ITALPRESS) – Una versione di latino di Quintiliano al liceo classico, e due problemi – uno studio di funzione e un’applicazione al livello del Lago di Bracciano – e otto quesiti per la prova di matematica al liceo scientifico. Questa la seconda prova all’esame di maturità per i due indirizzi, secondo quanto riporta Orizzonte Scuola.

Al classico il brano proposto è tratto dal I libro dell’Institutio oratoria di Quintiliano, opera che rappresenta una delle più mature riflessioni pedagogiche dell’antichità. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l’interpretazione del testo, l’analisi linguistica e stilistica, l’approfondimento e riflessioni personali.

Allo Scientifico tra gli 8 quesiti anche situazioni legate al mondo del gioco e dello sport. Tra questi, un torneo di pallavolo, una partita a scopone e il gioco di probabilità “Cover the spot”.

Nelle tracce viene citato anche Albert Einstein, con una sua dichiarazione tratta da una conferenza del 1921 Geometrie und Erfahrung. Spazio anche per un quesito sul terremoto in Friuli accaduto nel 1976.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS9.