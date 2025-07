Maturità, monta la protesta contro l’esame orale

ROMA (ITALPRESS) - A Belluno e Padova due studenti di 19 anni hanno deciso di non fare l’esame orale di maturità come forma di protesta contro il sistema scolastico italiano. Il Ministro Valditara ha annunciato una riforma per prevenire queste forme di protesta. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/gtr