Mattarella visita lo Spazio della Legalità

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato lo Spazio della Legalità della Polizia di Stato, allestito in Piazza del Popolo, in occasione del 174° anniversario della fondazione del Corpo. In questo spazio, aperto al pubblico dal 10 al 13 aprile, Mattarella ha visionato, all'interno dell'Area della Memoria, i resti della Fiat Croma “Quarto Savona 15” e dell’Alfetta 1.8, in cui furono uccisi rispettivamente gli agenti di scorta del giudice Giovanni Falcone e quelli della scorta dell’onorevole Aldo Moro. Presenti all'evento il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani. sat/gtr (Fonte video: Quirinale)