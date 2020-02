ROMA (ITALPRESS) – Visita a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Istituto comprensivo statale “Daniele Manin”, scuola del quartiere Esquilino, a Roma, caratterizzata dalla presenza di alunni di diverse etnie.

Il capo dello Stato ha salutato i bambini di due classi delle elementari, che stavano facendo insieme una lezione sull’amicizia e la pace. “Amicizia e pace sono fondamentali e voi lo sapete, auguri ragazzi”, ha detto il capo dello Stato rivolgendosi agli alunni. Al termine della visita gli studenti hanno regalato a Mattarella due cartelloni con le scritte “La scuola è di tutti” e “La Costituzione italiana”, con i disegni di mani di vari colori.

Le insegnanti hanno spiegato al presidente come nella scuola “Manin” sia centrale il tema dell’inclusione. Tra gli alunni diversi bambini di origini cinesi. Nei giorni scorsi vi erano state polemiche per la richiesta dei governatori di quattro regioni del Nord di tenere per due settimane in quarantena preventiva alunni che erano rientrati da poco dalla Cina, per evitare la diffusione del coronavirus 2019 n-Cov.

(ITALPRESS).