Mattarella sull'Olympia delle Tofane a Cortina per assistere al Super-G donne
Mattarella sull’Olympia delle Tofane a Cortina per assistere al Super-G donne
CORTINA (ITALPRESS) - Come aveva annunciato ieri a Sofia Goggia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sull'Olympia delle Tofane, accompagnato dalla figlia Laura, per assistere al supergigante femminile dei Giochi di Milano-Cortina. Assieme al Capo dello Stato anche la presidente del Cio, Kirsty Coventry. gm/mca3 (Fonte video: Quirinale)