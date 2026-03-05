Mattarella riceve la governatrice generale del Canada, “Rapporti eccellenti”

ROMA (ITALPRESS) - "E' un grande piacere conoscerla e chiacchierare con lei e che è un onore poterla avere qui e anche per sottolineare i rapporti di straordinaria eccellenza tra Italia e Canada, la collaborazione sotto ogni profilo e il legame affettivo che lega tanti italiani al Canada a e la simpatia che c'è tra i nostri concittadini". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendo al Quirinale la governatrice generale del Canada, Mary May Simon. ads/mca3 (fonte video: Quirinale)