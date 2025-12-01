Mattarella riceve al Quirinale il presidente della Mongolia Khurelsukh Ukhnaa

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, in visita ufficiale, il presidente della Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente all'incontro il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. ads/mca2 Fonte video: Quirinale