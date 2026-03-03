ROMA (ITALPRESS) – “La guerra è tornata a spargere sangue nel mondo, anche non lontano dall’Italia. Emergono due modi contrapposti di pensare: quello di pensare solo ai propri interessi imponendosi sugli altri, quello di condividere difficoltà e opportunità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna delle onorificenze Omri. “Non dobbiamo rassegnarci a pensare che sianoderive inevitabili, occorre avere fiducia”, ha aggiunto.

Viviamo “in un tempo in cui abbiamo grande bisogno di fiducia e speranza. Il nostro Paese è ricco di solidarietà, centinaia di migliaia di persona donano il loro impegno con comportamenti generosi”, ha detto il Capo dello Stato.

“In questo nostro tempo è necessario rifuggire, abbattere i muri della paura, dell’indifferenza e della rassegnazione, vincere la tentazione dell’isolamento. Si vive in una comunità e non tra individui che si ignorano a vicenda, indifferenti gli uni agli altri”, ha sottolineato.

Quelle di oggi sono “storie di umanità, di solidarietà, di condivisione, di coraggio civile, di superamento delle difficoltà, della capacità e della forza d’animo di affrontare eventi imprevisti, talvolta sconvolgenti, ed essere più forti. Gesti e comportamenti di solidarietà, la scelta di non ignorare le esigenze degli altri, fanno crescere la vita della società e rendono più forti le istituzioni. L’Italia di queste doti ne ha in abbondanza”, ha concluso.

– foto Quirinale –

(ITALPRESS).