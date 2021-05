Mattarella: “Non c’è libertà senza uguaglianza”

“L'uguaglianza è alla base della libertà perché non c'è vera libertà se non c'è uguaglianza, tutte e due acquistano un valore maggiore se c'è fraternità e solidarietà tra le persone”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all'Istituto comprensivo Fiume Giallo di Roma, in occasione della presentazione del diario della legalità della Polizia di Stato. sat/gtr (fonte video: Presidenza della Repubblica)