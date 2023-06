ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

Mariella Amoretti – Industria Armatoriale – Emilia Romagna;

Mario Biasutti – Industria Pelletteria – Friuli Venezia Giulia; Rosa Maria Luisa Cassata – Industria Chimica – Lombardia;

Maria Grazia Cassetti – Artigianato Orafo – Toscana; Gregorio Chiorino – Industria- Metalmeccanica – Piemonte; Giovanni Clementoni – Industria Giocattoli – Marche; Cristina Crotti -Industria Energia – Lombardia; Roberto Danesi – Industria Alimentare – Lazio; Armando De Nigris – Industria Alimentare -Campania; Stefano Domenicali – Industria Automobili di lusso – Estero – Marco Galliani – Industria Metallurgica – Emilia Romagna; Enrico Grassi – Industria Meccatronica – Emilia Romagna; Pierluca Impronta – Terziario Assicurazioni – Lazio; Giovanni Laviosa – Industria Chimica Toscana; Piernicola Leone De Castris – Agricolo Vitivinicolo – Puglia; Arnaldo Manini – Industria Edilizia – Umbria; Averardo Orta – Terziario Sanità privata – Emilia Romagna; Fabrizio Parodi – Industria Trasporti e logistica – Liguria; Mario Alberto Pedranzini – Credito Banche – Lombardia;

Carlo Pesenti – Terziario Servizi finanziari – Lombardia; Massimo Renda – Industria Alimentare – Campania; Iolanda Riolo – Commercio Automobili Sicilia; Stefania Triva – Industria Dispositivi medici – Lombardia; Francesco Paolo Valentini – Agricolo Vitivinicolo – Abruzzo; Bruno Vianello Bruno – Industria Elettromeccanica – Veneto.

“E’ una grande emozione! Ricevere un’onorificenza così prestigiosa, mi rende molto orgoglioso. Da sempre, con passione, impegno e dedizione, cerco di portare avanti i Valori dell’Italianità, e vivrò questa bellissima pagina della mia vita non già come un traguardo, ma come occasione per poter dare ancora di più il mio contributo per il nostro amato paese”, commenta Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1.

– foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).