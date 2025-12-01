Home Video News Europa Mattarella “Mancata difesa comune europea manifesta sue drammatiche conseguenze”
Mattarella “Mancata difesa comune europea manifesta sue drammatiche conseguenze”
ROMA (ITALPRESS) - "La mancata realizzazione della difesa comune europea, ipotizzata da oltre settant'anni a partire dal Trattato di Parigi del 1952, sino alle conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki del dicembre 1999, manifesta oggi tutte le drammatiche conseguenze dell'inazione nel processo d'integrazione. Nel mutato quadro geopolitico, l'Unione sconta oggi un ritardo che impone urgenza e visione, anche per ridurre le attuali carenze strategiche". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'incontro con i partecipanti del 21mo Foro di dialogo Italia-Spagna al Quirinale. ads/mca1 (Fonte video: Quirinale)