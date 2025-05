Mattarella “Le vite dell’Italia e dell’Ue strettamente intrecciate”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "È un vero piacere per me incontrarvi insieme al vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Tajani per ringraziarvi. Il lungo elenco che l'ambasciatore Cortese ha indicato è la raffigurazione di uno spaccato dell'Italia qui a Bruxelles. Da questo elenco, da questa articolazione così diffusa e così ampia emerge quanto sia ormai strettamente intrecciata sotto ogni profilo la vita del nostro Paese con quella dell'Unione Europea". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando a Bruxelles il personale della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea. sat/mca1 (Fonte video: Quirinale)