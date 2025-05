Mattarella “Lavorare insieme per rafforzare il mercato unico europeo”

ROMA (ITALPRESS) - "È necessario rafforzare la capacità europea di crescere, generare opportunità e benefici economici, creando le condizioni affinché ciascun cittadino possa accedervi secondo equità. Questo vuol dire lavorare, con unità d'intenti tra Stati Membri, per migliorare quelli che sono i nostri punti di forza, a cominciare dal Mercato Unico Europeo. Esso contribuisce già in maniera significativa al prodotto interno lordo dell'Unione, ponendola tra i principali attori dell'economia mondiale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Simposio Cotec Europa, a Coimbra, in Portogallo. "Il rapporto Letta ha presentato proposte valide per estendere il mercato unico a settori che in passato ne sono stati esclusi. Tra questi: la finanza, l'energia, le telecomunicazioni. Ma anche - ed è questo un aspetto fondamentale - la ricerca, l'innovazione e l'istruzione", ha aggiunto. xi2/sat/mca1 (Fonte video: Quirinale)