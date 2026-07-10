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Malan “Pnrr usato in modo efficace, il Sud cresce più della media nazionale”
ROMA (ITALPRESS) - "Il Pnrr è stato usato in modo molto efficace. Grazie all'azione del governo nazionale e dei nostri parlamentari europei, i fondi sono stati riallocati in modo da essere utilizzabili nel modo più utile in questa fase". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, a margine del seminario di ECR-FDI a Roma "La forza dei territori - Coesione e competitività: la sfida italiana per l'Europa", rivendicando l'operato del governo Meloni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Per la prima volta nella storia d'Italia il Sud cresce più della media nazionale - ha aggiunto - e il buon utilizzo del Pnrr, insieme ad altre politiche dell'esecutivo, ha consentito di trasformare una criticità in un'opportunità". xc7/col4/mca2